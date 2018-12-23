"Рубину" опять придется съезжать с "Казань Арены"

Казанский клуб в начале следующего сезона возвращается на старый стадион «Центральный» - в очередной раз. Почему команду просят играть в другом месте теперь – рассказываетНачало следующего сезона «Рубин» может провести на своем старом, «Центральном» стадионе. На сей раз дело не в чемпионате по водным видам спорта и даже не в испорченном газоне. Команда должна играть на арене из прошлой жизни потому, что на «Казань Арене» собираются провести церемонии открытия и закрытия ЧМ по рабочим профессиям WorldSkills-2019.Несмотря на то, что чемпионат пройдет в августе, стадион хотят забрать на подготовку 1 июня, а вернуть – в начале сентября. Надо помнить, что нагрузка на поле может оказаться настолько серьёзной, что проводить матчи на арене можно будет лишь ещё через месяц.WorldSkills чемпионат рабочих профессий, который проводит раз в два года. Соревнования проводится уже больше пятидесяти лет. В организацию, которая проводит этот чемпионат последние двадцать лет, Россия вступила в 2012 году.В Казани более полутора тысяч участников WorldSkills-2019 будут состязаться в 56 соревнованиях. Все они разбиты на несколько блоков: информационные технологии, дизайн, сфера услуг, промышленность, строительная сфера и обслуживание гражданского транспорта.Российский город получил право принимать чемпионат ещё четыре года назад. Представлять из себя они будут практические задания, напрямую связанные со сферой деятельности соревнований.Руководство региона старается очень широко использовать стадион, построенный под Универсиаду. WorldSkills-2019 – отличная реклама для города, которая сработает куда лучше, если под церемонии предоставить такую внушительную площадку.Это, конечно, все справедливо и благоразумно – на примере хоккея на «Газпром Арене» мы только недавно убедились, как классно можно использовать стадионы. Но на футбол в Казани, похоже, всем наплевать: это не первый раз, когда команда и болельщики страдают из-за желания руководства эксплуатировать арену на полную катушку.17 августа 2014 «Рубин» впервые сыграл на новом стадионе, но через два месяц уже был вынужден переезжать: арена закрылась на реконструкцию к ЧМ по водным видам спорта. На месте футбольных полей оказались бассейны.Через год, когда чемпионат мира закончился, «Рубин» получил возможность вернуться на «Казань Арену». Начав играть на ней в ноябре, они продолжали до поздней весны, пока не выяснилось, что на новом стадионе большие проблемы с газоном. Тогда много писалось и том, что сказались работы по установке бассейнов, а затем и возвращению законных полей. В итоге на «Казань Арену» «Рубин» вернулся лишь в октябре.Второй круг следующего сезона казанцам опять пришлось ездить на «Центральный», поскольку клубу настоятельно рекомендовали беречь газон перед кубком Конфедераций. А уже в этом году «Рубин» возвращался на старую арену перед ЧМ.Видимо, 2019 продолжит печальную для редких в Казани любителей футбола традицию. Насколько редких, судите сами: в этом году в крупной Казани на единственную в городе команду высокого уровня в среднем приходят всего 12 тысяч болельщиков. А на последний матч перед перерывом пришло всего лишь чуть больше трёх тысяч.