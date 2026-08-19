Булыкин: Батраков уже давно перерос РПЛ

Фото: ФК "Локомотив"

"Переход Батракова в "Галатасарай" — это вообще супер, прежде всего, для самого игрока. У Алексея будет возможность поиграть в еврокубках, ощутить вообще другой уровень сопротивления на себе. Уверен, он потянет этот уровень. Он уже давно перерос РПЛ. В Турции просто обожают футбол, там сумасшедшие болельщики — они создают нереальную атмосферу на играх. Здорово, что наш соотечественник будет играть с такими звездами, как Сане, Осимхен и Эдерсон. Желаю Алекею удачи в Турции", — сказал Булыкин.