Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
18:00
ТекстильщикНе начат
Велес
19:30
Нижний НовгородНе начат

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Рубин
18:30
СпартакНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Булыкин: Батраков уже давно перерос РПЛ

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о трансфере полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
"Переход Батракова в "Галатасарай" — это вообще супер, прежде всего, для самого игрока. У Алексея будет возможность поиграть в еврокубках, ощутить вообще другой уровень сопротивления на себе. Уверен, он потянет этот уровень. Он уже давно перерос РПЛ. В Турции просто обожают футбол, там сумасшедшие болельщики — они создают нереальную атмосферу на играх. Здорово, что наш соотечественник будет играть с такими звездами, как Сане, Осимхен и Эдерсон. Желаю Алекею удачи в Турции", — сказал Булыкин.

Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В его активе 84 матча за "красно-зеленых", в которых он записал на свой счет 34 забитых мяча и 23 голевые передачи.

Напомним, на днях появилась информация, что клубы достигли договоренности о переходе 21-летнего футболиста сборной России за 25 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится