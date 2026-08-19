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Широков - о претендентах на чемпионство: явного фаворита нет
Сегодня, 16:21
Экс-футболист национальной сборной Роман Широков назвал команды, которые, по его мнению, поведут основную борьбу за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Широков включил в число претендентов "
Краснодар
", "
Зенит
" и "
Спартак
", не увидев на данный момент других клубов, способных вмешаться в эту гонку.
- Явного фаворита нет, но у "Зенита" огромный победный опыт, - цитирует Широкова
"Матч ТВ"
.
После четырёх туров первое место в таблице занимает "Краснодар", набравший 12 очков. "Зенит" и "Спартак" заработали по девять баллов.
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Роман Широков
Спартак
Зенит
Краснодар
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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