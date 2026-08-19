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Широков - о претендентах на чемпионство: явного фаворита нет

Экс-футболист национальной сборной Роман Широков назвал команды, которые, по его мнению, поведут основную борьбу за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Широков включил в число претендентов "Краснодар", "Зенит" и "Спартак", не увидев на данный момент других клубов, способных вмешаться в эту гонку.

- Явного фаворита нет, но у "Зенита" огромный победный опыт, - цитирует Широкова "Матч ТВ".

После четырёх туров первое место в таблице занимает "Краснодар", набравший 12 очков. "Зенит" и "Спартак" заработали по девять баллов.

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