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Глава Федерации футбола Ставропольского края: с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол

Президент Федерации футбола Ставропольского края Сергей Барабаш прокомментировал решение регионального органа выдвинуть председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента РФС.

"До 2018 года все средства шли на подготовку к чемпионату мира. А сейчас с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол. В РФС есть специалисты, которые знают наши проблемы - такие как Александр Александрович Алаев. Но без политической воли, без менеджера самого высокого уровня решать их тяжело. Поэтому собрались и проголосовали за Дюкова", - цитирует Барабаша "Спорт-Экспресс".

Дюков - председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президента РФС оставил Виталий Мутко. Исполняет обязанности главы организации руководитель РПЛ Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года.
Теги: Дюков
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