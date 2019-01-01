Геннадий Орлов: будем надеяться, что Зобнин не превратится в Глушакова

Комментатор Геннадий Орлов надеется, что полузащитник "Спартака" Роман Зобнин не повторит путь Дениса Глушакова после вручения ему приза "Джентльмен года".- То, что Зобнин не разговаривает матом со своей женой — это очень хорошо. У нас Глушаков же тоже был джентльменом года недавно. Разве можно так человеку, мужчине, разговаривать с женщиной, которая родила тебе ребенка?Вообще мужчине так нельзя разговаривать с женщиной. А тем более, когда она твоя жена. Ведь всего год назад Глушакова признали джентльменом года в России. Будем надеяться, что Зобнин не превратится в Глушакова.