По информации «СЭ» Хорхе Карраскаль провел тренировку на базе «Динамо» в Новогорске.
Ранее в СМИ были новости, что теперь все разногласия улажены, и в стане бразильского клуба считают трансфер завершённым. Ожидается, что переход Карраскаля обойдётся Фламенго в 12 миллионов евро, выплаченных в два транша.
Хорхе Карраскаль уже два сезона выступает за московское «Динамо». Колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 64 матчах, забив 9 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
"СЭ": Карраскаль продолжает тренироваться с "Динамо" на фоне слухов о переходе в "Фламенго"
Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль продолжает тренироваться на базе «Динамо» в Новогорске, несмотря на слухи о переходе во «Фламенго».
Фото: ФК "Динамо"