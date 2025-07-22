По данным «РБ Спорт», бело-голубые направили в турецкий клуб второе предложение по трансферу игрока — около 3 миллионов евро.
Ранее «Бешикташ» оценивал Зайнутдинова примерно в 5 миллионов, а первоначальное предложение «Динамо» не превышало 2 миллионов евро. Сейчас стороны продолжают переговоры.
Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» в 2023 году из ЦСКА за 4,5 миллионов евро. С тех пор он провел 49 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.
"РБ Спорт": "Динамо" сделало новое предложение по трансферу Зайнутдинова
Московское «Динамо» приблизилось к подписанию защитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: ФК "Бешикташ"