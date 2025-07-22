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Источник: нападающий "Краснодара" перешёл в "Ахмат"

Нигерийский вингер «Краснодара» Олакунуле Олусегун переходит в «Ахмат» на правах аренды.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает журналист Карпов, нигерийский вингер Олакунуле Олусегун продолжит карьеру в «Ахмате» — аренда рассчитана до конца текущего сезона.

Главный тренер грозненцев Александр Сторожук хорошо знаком с игроком: впервые он обратил внимание на Олусегуна ещё в 19 лет, когда тот выступал за «Висту» в товарищеском матче против «Краснодара». Тогда Сторожука впечатлили скорость, дриблинг и стремление молодого нигерийца реализоваться на высоком уровне.

Олакунле Олусегун выступает за первую команду «Краснодара» с 2022 года. С тех пор он провел 100 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 23-летнего нигерийца составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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