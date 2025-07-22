По информации источника, бюджет петербургского "Зенита" на сезон-2025/2026 составит 20 миллиардов рублей - это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.
По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России и отстали от "Краснодара" в турнирной таблице на один балл. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
В летнее трансферное окно сине-бело-голубые подписали полузащитника Жерсона, сумма трансфера составила 25 миллионов евро, а также защитника Романа Вегу, оценочная сумма трансфера - 7,7 миллионов евро.
Источник: "РБК Спорт".
Источник: размер бюджета "Зенита" на сезон составит 20 миллиардов рублей
Стал известен бюджет петербургского "Зенита" на сезон-2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"