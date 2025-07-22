Как сообщает «СЭ», петербуржцы не против участия хавбека в сезоне, несмотря на продолжающийся поиск вариантов для его продажи в Южную Америку.
Бразилец продолжает тренироваться с основой и 21 июля принял участие в контрольной игре с «Зенитом-2». Это произошло после срыва нескольких потенциальных трансферов.
Напомним, что 21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
Источник: "Зенит" заявит Вендела на этой неделе
Полузащитник «Зенита» Вендел может быть включен в заявку команды на чемпионат России и Кубок страны.
Фото: ФК "Зенит"