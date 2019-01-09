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Игорь Лебедев: с большой долей вероятности я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что с большой долей вероятности не будет выдвигать кандидатуру на пост президента организации.

19 декабря Виталий Мутко покинул пост президента РФС, который занимал с 2015 года. Исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдет отчетно-выборная конференция, будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Позднее ряд региональных футбольных федераций, включая федерации Башкирии, Татарстана, Мордовии и Томской области выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост главы организации.

"Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду. Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации", - цитирует Лебедева ТАСС.
Теги: Лебедев
Сегодня, 20:33
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#1  Barmaley   (Сегодня, 21:25)
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Так ясен пень. У него нет таких бабок и ресурса как у Мутко. Сначала пусть до корыта бюджетного доберется , а потом уже и футбол не нужен будет. Мутко работал на "контору" и в этом секрет его успеха. Мутко своих целей достиг(слава богу 30 лет у власти). Теперь он "стучит" морзянку под столом у премьера.Не царское это дело - РФС.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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