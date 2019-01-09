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Игорь Лебедев: с большой долей вероятности я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что с большой долей вероятности не будет выдвигать кандидатуру на пост президента организации.
19 декабря Виталий Мутко покинул пост президента РФС, который занимал с 2015 года. Исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдет отчетно-выборная конференция, будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Позднее ряд региональных футбольных федераций, включая федерации Башкирии, Татарстана, Мордовии и Томской области выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост главы организации.
"Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду. Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации", - цитирует Лебедева ТАСС.
19 декабря Виталий Мутко покинул пост президента РФС, который занимал с 2015 года. Исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдет отчетно-выборная конференция, будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Позднее ряд региональных футбольных федераций, включая федерации Башкирии, Татарстана, Мордовии и Томской области выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост главы организации.
"Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду. Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации", - цитирует Лебедева ТАСС.
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