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Адвокат: нельзя исключать того, что Глушаков может быть взят под стражу

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, не исключил варианта, при котором капитан красно-белых будет взят под стражу.

"Нельзя исключать того, что Денис Глушаков может быть взят под стражу. Как говорится, за ним много грехов", - цитирует Жорина "Чемпионат.сом".

Ранее появилась информация, что по результатам экспертизы МВД Дарья Глушакова получала побои лёгкой степени в результате избиения. Также сообщалось, что Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности, так как нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей. Кроме того, была информация, что полиция проводит проверку в отношении Дениса и неустановленных лиц по факту угроз его супруге.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:21
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#4  yuri  спб (Сегодня, 17:01)
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online

Цитата: Ливий Фадеев
Ливий Фадеев  

Гавно поперло из всех дешевых щелей. Иди булки собирай на деревьях , они там растут.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Ливий Фадеев   (Сегодня, 16:49)
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Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 16:48)
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online

Как говорится, за ним много грехов",

Не смешите Папу Римского белые и пушистые . Кого сожгли на кострах святой инквизиции?. Не те ли что сейчас потирают потные ручонки. Слишком много вопросов к китайским блюстителям порядка.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 16:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Может хоть так его от основы Спартака отвадить...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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