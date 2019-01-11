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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Адвокат: нельзя исключать того, что Глушаков может быть взят под стражу
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, не исключил варианта, при котором капитан красно-белых будет взят под стражу.
"Нельзя исключать того, что Денис Глушаков может быть взят под стражу. Как говорится, за ним много грехов", - цитирует Жорина "Чемпионат.сом".
Ранее появилась информация, что по результатам экспертизы МВД Дарья Глушакова получала побои лёгкой степени в результате избиения. Также сообщалось, что Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности, так как нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей. Кроме того, была информация, что полиция проводит проверку в отношении Дениса и неустановленных лиц по факту угроз его супруге.
"Нельзя исключать того, что Денис Глушаков может быть взят под стражу. Как говорится, за ним много грехов", - цитирует Жорина "Чемпионат.сом".
Ранее появилась информация, что по результатам экспертизы МВД Дарья Глушакова получала побои лёгкой степени в результате избиения. Также сообщалось, что Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности, так как нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей. Кроме того, была информация, что полиция проводит проверку в отношении Дениса и неустановленных лиц по факту угроз его супруге.
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