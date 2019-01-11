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"Уфа" расторгла контракт с грузинским голкипером Шелией

Футбольный клуб "Уфа" и грузинский вратарь Гиорги Шелия расторгли действующее трудовое соглашение, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Шелия играл за "Уфу" с зимы 2016 года. За это время он провел 29 матчей в рамке ворот команды, в которых пропустил 40 мячей.
Теги: УФА
Сегодня, 21:52
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#1  Антон1990  Москва (Сегодня, 21:57)
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