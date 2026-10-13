Барбоза рассказал, как Лига чемпионов может повлиять на карьеру Батракова

Паулу Барбоза считает, что успешные выступления Алексея Батракова в Лиге чемпионов могут вновь привлечь к российскому полузащитнику внимание европейских скаутов.

Фото: Getty Images

Если он продолжит играть на таком уровне, то к концу сезона из-за него снова возникнет ажиотаж среди скаутов, - цитирует Барбозу "РИА Новости"

По мнению Барбозы, матчи главного еврокубка способны заметно повлиять на дальнейшее развитие карьеры 21-летнего россиянина.- Для Батракова очень важна Лига чемпионов. Выступления там играют очень большую роль в дальнейшем развитии карьеры.Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Батраков вышел с первых минут против "Барселоны" и открыл счёт на 28-й минуте. Этот мяч стал для полузащитника первым как за "Галатасарай", так и в Лиге чемпионов. Турецкий клуб уступил со счётом 1:4.