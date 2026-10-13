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Барбоза рассказал, как Лига чемпионов может повлиять на карьеру Батракова

Паулу Барбоза считает, что успешные выступления Алексея Батракова в Лиге чемпионов могут вновь привлечь к российскому полузащитнику внимание европейских скаутов.
Фото: Getty Images
По мнению Барбозы, матчи главного еврокубка способны заметно повлиять на дальнейшее развитие карьеры 21-летнего россиянина.

- Для Батракова очень важна Лига чемпионов. Выступления там играют очень большую роль в дальнейшем развитии карьеры.

Если он продолжит играть на таком уровне, то к концу сезона из-за него снова возникнет ажиотаж среди скаутов, - цитирует Барбозу "РИА Новости".

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Батраков вышел с первых минут против "Барселоны" и открыл счёт на 28-й минуте. Этот мяч стал для полузащитника первым как за "Галатасарай", так и в Лиге чемпионов. Турецкий клуб уступил со счётом 1:4.

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