Барбоза рассказал, как Лига чемпионов может повлиять на карьеру Батракова

- Для Батракова очень важна Лига чемпионов. Выступления там играют очень большую роль в дальнейшем развитии карьеры.
Если он продолжит играть на таком уровне, то к концу сезона из-за него снова возникнет ажиотаж среди скаутов, - цитирует Барбозу "РИА Новости".
Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Батраков вышел с первых минут против "Барселоны" и открыл счёт на 28-й минуте. Этот мяч стал для полузащитника первым как за "Галатасарай", так и в Лиге чемпионов. Турецкий клуб уступил со счётом 1:4.