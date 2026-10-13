Батраков получил лучшую оценку в "Галатасарае" за матч с "Барселоной"

Алексей Батраков получил лучшую оценку среди игроков "Галатасарая" за матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".

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Статистический портал Sofascore оценил выступление российского полузащитника в 7,4 балла.



Батраков открыл счёт на 28-й минуте и забил единственный мяч стамбульской команды. На 58-й минуте россиянин был заменён, а "Галатасарай" в итоге уступил со счётом 1:4.



В третьем туре общего этапа "Галатасарай" 21 октября сыграет с "Лиллем". "Барселона" днём ранее встретится с "ПСЖ".