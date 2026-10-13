Счет в матче открыл левый вингер красно-зеленых Сергей Пиняев, забив в начале второго тайма. Далее голом за "Акрон" отличился форвард Артем Шуманский, реализовав момент после ошибки защитника "железнодорожников" Александра Сильянова.
Основное время встречи завершилось ничьей со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался "Акрон" - 3:1, голкипер тольяттинского клуба Игнат Тереховский отбил три удара подряд.
"Локомотив" проиграл "Акрону" в Кубке России
Матч 4-го тура группового этапа Кубка России между "Локомотивом" и "Акроном" завершился победой тольяттинского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"