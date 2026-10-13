"Локомотив" проиграл "Акрону" в Кубке России

Матч 4-го тура группового этапа Кубка России между " Локомотивом " и "Акроном" завершился победой тольяттинского клуба.

Фото: ФК "Локомотив"

Счет в матче открыл левый вингер красно-зеленых Сергей Пиняев, забив в начале второго тайма. Далее голом за "Акрон" отличился форвард Артем Шуманский, реализовав момент после ошибки защитника "железнодорожников" Александра Сильянова.



Основное время встречи завершилось ничьей со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался "Акрон" - 3:1, голкипер тольяттинского клуба Игнат Тереховский отбил три удара подряд.

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Акрон