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"Галатасарай" опубликовал пост о Батракове

"Галатасарай" посвятил публикацию Алексею Батракову после матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Стамбульский клуб разместил фотографию российского полузащитника в социальных сетях и отметил его первый гол за команду.

- Первый гол в футболке "Галатасарая" он забил в вечер Лиги чемпионов: Алексей Батраков! - говорится в публикации клуба.

Батраков отличился на 28-й минуте встречи с "Барселоной". Этот мяч стал для россиянина первым после перехода в "Галатасарай".

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