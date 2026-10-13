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"Галатасарай" опубликовал пост о Батракове
Сегодня, 04:01
"Галатасарай" посвятил публикацию Алексею Батракову после матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Стамбульский клуб разместил фотографию российского полузащитника в социальных сетях и отметил его первый гол за команду.
- Первый гол в футболке "Галатасарая" он забил в вечер Лиги чемпионов: Алексей Батраков! - говорится в публикации клуба.
Батраков отличился на 28-й минуте встречи с "Барселоной". Этот мяч стал для россиянина первым после перехода в "Галатасарай".
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Алексей Батраков
Галатасарай
Барселона
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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