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Юрий Лодыгин отказался от комментировать слухи о возможном переходе в "Ноттингем Форест"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин отказался комментировать слухи о своем возможном переходе в "Ноттингем Форест".

"Ноттингем Форест"? Ничего не буду комментировать. Благодарю вас, что позвонили", - ответил голкипер на звонок корреспондента "СЭ".

Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Лодыгин продолжит карьеру в чемпионшипе.
Теги: Зенит АПЛ Ноттингем Форест Лодыгин
Сегодня, 15:23
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#1  Роман Евсеенко   (Сегодня, 15:31)
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Своих не сдаёт Юрец...
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
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