"Вендел купил билеты, залечил повреждение и прибудет в расположение команды 1 июля", - передает слова Медведева "Матч ТВ".
Напомним, ранее "Ботафого" расторг соглашение с "Зенитом", согласно которому полузащитник сине-бело-голубых должен был перейти в бразильский клуб в это летнее трансферное окно.
Вендел защищает цвета "Зенита" с 2020 года. В минувшем сезоне бразилец провел в составе петербургской команды 27 матчей, забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач.
"Вендел купил билеты". В "Зените" сообщили, когда хавбек вернется в расположение клуба
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос, когда полузащитник Вендел прибудет в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Зенит"