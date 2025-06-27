"Продолжу ли карьеру? Ну вы же хотите? И я хочу. Узнаете ближе к новостям, в процессе", - цитирует Смолова "Чемпионат".
Федор Смолов, играющий на позиции нападающего, этим летом покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта. В минувшем сезоне форвард принял участие в 24 матчах за "быков" во всех турнирах, провел на поле суммарно 817 минут и записал на свой счет 4+4 по системе гол плюс пас. В феврале футболисту исполнилось 35 лет.
35-летний Смолов сообщил, что хочет продолжить карьеру
Федор Смолов ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: ФК "Краснодар"