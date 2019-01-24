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Станислав Черчесов: сейчас дефицит нападающих наблюдается во всем мире, а не только в России (1)
Станислав Черчесов: мой "Терек" мог бы претендовать на место в тройке в этом сезоне РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о нынешнем уровне российской Премьер-Лиги.
— Ходят слухи, что Паредес уйдет из "Зенита". РПЛ регулярно теряет иностранных звезд, а новые взамен не появляются. Вы считаете это проблемой?
— Нельзя этому придавать такое значение. Все-таки РПЛ — это наш общий продукт. Чем он интереснее, конкурентоспособнее, тем лучше.
Недавно мы с коллегой как раз вспоминали период в "Ахмате", тогда еще "Тереке". Сезон, когда нам всего очка не хватило, чтобы попасть в Лигу Европы. И тогда у "Зенита" были Халк, Витсель, Гарай, у "Анжи" — Это’О, Роберто Карлос и Ко, у "Динамо" — Кураньи и Ко, у "Рубина" — Еременко, М’Вила, Рондон, у "Спартака" и "Локомотива" тоже хорошие составы.
А теперь посмотрите нынешние составы. Конечно, разница чувствуется. Тот "Терек" в чемпионате России-18/19 мог бы и на тройку призеров претендовать! Но зато места в составе освобождаются. В том числе для русских игроков. Это плюс для сборной России", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
— Ходят слухи, что Паредес уйдет из "Зенита". РПЛ регулярно теряет иностранных звезд, а новые взамен не появляются. Вы считаете это проблемой?
— Нельзя этому придавать такое значение. Все-таки РПЛ — это наш общий продукт. Чем он интереснее, конкурентоспособнее, тем лучше.
Недавно мы с коллегой как раз вспоминали период в "Ахмате", тогда еще "Тереке". Сезон, когда нам всего очка не хватило, чтобы попасть в Лигу Европы. И тогда у "Зенита" были Халк, Витсель, Гарай, у "Анжи" — Это’О, Роберто Карлос и Ко, у "Динамо" — Кураньи и Ко, у "Рубина" — Еременко, М’Вила, Рондон, у "Спартака" и "Локомотива" тоже хорошие составы.
А теперь посмотрите нынешние составы. Конечно, разница чувствуется. Тот "Терек" в чемпионате России-18/19 мог бы и на тройку призеров претендовать! Но зато места в составе освобождаются. В том числе для русских игроков. Это плюс для сборной России", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
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