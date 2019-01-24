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Станислав Черчесов: мой "Терек" мог бы претендовать на место в тройке в этом сезоне РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о нынешнем уровне российской Премьер-Лиги.

— Ходят слухи, что Паредес уйдет из "Зенита". РПЛ регулярно теряет иностранных звезд, а новые взамен не появляются. Вы считаете это проблемой?

— Нельзя этому придавать такое значение. Все-таки РПЛ — это наш общий продукт. Чем он интереснее, конкурентоспособнее, тем лучше.

Недавно мы с коллегой как раз вспоминали период в "Ахмате", тогда еще "Тереке". Сезон, когда нам всего очка не хватило, чтобы попасть в Лигу Европы. И тогда у "Зенита" были Халк, Витсель, Гарай, у "Анжи" — Это’О, Роберто Карлос и Ко, у "Динамо" — Кураньи и Ко, у "Рубина" — Еременко, М’Вила, Рондон, у "Спартака" и "Локомотива" тоже хорошие составы.

А теперь посмотрите нынешние составы. Конечно, разница чувствуется. Тот "Терек" в чемпионате России-18/19 мог бы и на тройку призеров претендовать! Но зато места в составе освобождаются. В том числе для русских игроков. Это плюс для сборной России", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Теги: Черчесов Терек Ахмат
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#2  Volodia379   (Сегодня, 20:04)
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В заглавии сказано " Мой Терек..." а в тексте "Тот Терек..." журналюги что с ни smirk х возьмешь!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 19:14)
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Претендовать на тройку мог кто угодно ....а вот занять данное место вряд-ли бы смог
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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