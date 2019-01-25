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Дмитрий Хохлов опроверг слухи о своей отставке после состоявшегося совета директоров "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал слухи о том, что он может покинуть команду, по итогам состоявшегося сегодня совета директоров московского клуба.

"Всё нормально, я продолжаю работать в "Динамо", - цитирует Хохлова "СЭ".
Теги: Динамо Хохлов
Сегодня, 15:45
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#1  Volodia379   (Сегодня, 16:03)
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А господин Широков! Чемодан вокзал Питер али как? smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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