Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Тосно (Россия)
РПЛ 2017/18
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив
|30
|60
|...
|11
|Ростов
|30
|37
|12
|Урал
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА-Хабаровск
|30
|13
|Предстоящих матчей пока нет
|Сыгранные
|Уфа
|5 - 013.05.18
|Тосно
|Тосно
|1 - 205.05.18
|Динамо
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Георгий Мелкадзе: Заболотный – это мини-Роналду
Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе похвалил форварда "Зенита" Антона Заболотного, с которым он играл в "Тосно".
"Антон – большой профессионал! Приходит за час до каждой тренировки, разминается, работает индивидуально. Такой мини-Криштиану Роналду.
Как-то читал в книге Фердинанда, что однажды на сборах он обыграл Роналду в настольный теннис. Так Криштиану купил домой стол, две недели тренировался, приехал на базу и бросил вызов Фердинанду. И обыграл его. Только тогда успокоился. Вот в этом весь Криштиану Роналду.
Заболотный такой же. Всегда готовится, следит за мышцами. Питается правильно, ходит в тренажерку постоянно", — сказал Мелкадзе.
"Чемпионат"
"Антон – большой профессионал! Приходит за час до каждой тренировки, разминается, работает индивидуально. Такой мини-Криштиану Роналду.
Как-то читал в книге Фердинанда, что однажды на сборах он обыграл Роналду в настольный теннис. Так Криштиану купил домой стол, две недели тренировался, приехал на базу и бросил вызов Фердинанду. И обыграл его. Только тогда успокоился. Вот в этом весь Криштиану Роналду.
Заболотный такой же. Всегда готовится, следит за мышцами. Питается правильно, ходит в тренажерку постоянно", — сказал Мелкадзе.
"Чемпионат"
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