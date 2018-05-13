Тосно (Россия)

РПЛ 2017/18

# Команда И О
1 Локомотив 30 60
...
11 Ростов 30 37
12 Урал 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА-Хабаровск 30 13
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Уфа5 - 013.05.18Тосно
Тосно1 - 205.05.18Динамо

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Георгий Мелкадзе: Заболотный – это мини-Роналду

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе похвалил форварда "Зенита" Антона Заболотного, с которым он играл в "Тосно".

"Антон – большой профессионал! Приходит за час до каждой тренировки, разминается, работает индивидуально. Такой мини-Криштиану Роналду.

Как-то читал в книге Фердинанда, что однажды на сборах он обыграл Роналду в настольный теннис. Так Криштиану купил домой стол, две недели тренировался, приехал на базу и бросил вызов Фердинанду. И обыграл его. Только тогда успокоился. Вот в этом весь Криштиану Роналду.

Заболотный такой же. Всегда готовится, следит за мышцами. Питается правильно, ходит в тренажерку постоянно", — сказал Мелкадзе.

"Чемпионат"
Теги: Мелкадзе Заболотный Тосно Роналду
Сегодня, 13:33
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17
(5)
#17  Volodia379   (Сегодня, 15:06)
  • +1
  •  (1)

Да не мини а просто микро! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#16  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 14:58)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: anatolik189
Одно у них отличие,такое прямо "не очень важное",Роналду забивает!!!

Цитата: LIAZ677
Заболотный - это дуб!

Цитата: AndNow60
Что-то не видно толку от его тренировок - бревно бревном.


Зато Антон правильно питается, у него развитая мускулатура и, вполне возможно, хорошая потенция.

А вы - толстые троли, пьете пиво и не зарабатываете много денег, как большой профессионал Антон.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#15  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 14:54)
  • +1
  •  (1)
online

Похоже дома Заболотный усиленно тренируется со стенкой. Однако, пока мяч от стенки отскакивает лучше, чем от него. Главное, Антону не сдаваться и верить в себя. И, рано или поздно, он её обыграет. .
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#14  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Заболотный:Мелкадзе это МиниМесси smile


Мелкадзе - это даже не "МиниМесси", это даже не Заболотный (игрок сб. РФ), это просто фуфло. А когда фуфло открывает рот, это особенно омерзительно.

Цитата: tiki
новость аж в главные жирным выделена


Ты очень часто излагаешь прописные истины. "Плюсоваться" нахаляву хочешь? А зачем тебе это? Тебя твой рейтинг на этом сайте волнует? Может быть, конечно, так просто получается и мне кажется?
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#13  Morder   (Сегодня, 14:42)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Может быть трудолюбие и упорство у них и одинаковое, только степень таланта разная
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#12  Apant1   (Сегодня, 14:25)
  • +3
  •  (3)

А почему он сравнивает заболотного с роналду, а не с бараном?, у того с упорством тоже всё в порядке
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#11  cska1971  Москва (Сегодня, 14:13)
  • +2
  •  (2)

Ага, кто играть не умеет, усиленно тренируется... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#10  Городовой  Россия (Сегодня, 14:06)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Заболотный:Мелкадзе это МиниМесси smile


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#9  AndNow60  Карелия (Сегодня, 14:02)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то не видно толку от его тренировок - бревно бревном. (это я о Заболотном, конечно) confused


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#8  LIAZ677   (Сегодня, 14:00)
  • +4
  •  (4)

Заболотный - это дуб!
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#7  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:55)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Кок можно их сравнивать? За болотный даже не уровень Зенита, это в Тосно он был лидером, а тут игрок на замену.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 13:51)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
так конечно,если ты не футболист и тебе просто так платят большие деньги то не только за час а и за три до начала тренировки придешь!Ходи в тренажерку да питайся правильно и Зенит заплатит тебе!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 13:49)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: kingar
Заболотный это то что у Роналду в штанах... так будет вернее

Заболотный - самый лучший игрок Зенита за всю историю клуба по мнению всех болельщиков и фанатов питерской команды. Это самый верный вариант.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  kingar  Орел (Сегодня, 13:47)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Заболотный это то что у Роналду в штанах... так будет вернее
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#3  томас   (Сегодня, 13:45)
  • +4
  •  (8)

Заболотный - "Мелкадзе - это грузинский неймар"


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:38)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Одно у них отличие,такое прямо "не очень важное",Роналду забивает!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:36)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
новость аж в главные жирным выделена


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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