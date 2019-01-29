Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в петербургский."При чем здесь политика? Ракицкий — футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот — этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев. И наоборот — в украинской Премьер-лиге были русские. Сколько сейчас украинцев в РПЛ? А раньше было гораздо больше. Селезнев играл в "Кубани", Бутко в "Амкаре", Зинченко в "Уфе"!Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Раньше сильны были "Днепр" и "Металлист", "Шахтер" и "Динамо" постоянно выступали на решающих стадиях еврокубков. Сейчас все изменилось — украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, более интересный, более профессиональны. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины. Я уверен, что Ракицкий должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает", — заявил Луческу, который также рассказал о сильных качествах игрока.