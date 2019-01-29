РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в петербургский.

"При чем здесь политика? Ракицкий — футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот — этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев. И наоборот — в украинской Премьер-лиге были русские. Сколько сейчас украинцев в РПЛ? А раньше было гораздо больше. Селезнев играл в "Кубани", Бутко в "Амкаре", Зинченко в "Уфе"!

Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Раньше сильны были "Днепр" и "Металлист", "Шахтер" и "Динамо" постоянно выступали на решающих стадиях еврокубков. Сейчас все изменилось — украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, более интересный, более профессиональны. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины. Я уверен, что Ракицкий должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает", — заявил Луческу, который также рассказал о сильных качествах игрока.

Sport24
Сегодня, 14:41
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#5  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:27)
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Болеет за:
«Локомотив»
Это едвали.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и дурак этот Луческу. На Украине наоборот только распаляются фанаты -фанатики... вон, даже "смерти" ему желают в соцсетях...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  casabl   (Сегодня, 15:17)
  • -1
  •  (1)

Когда румын тренировал зиню это ни коим образом не решило вопроса о запрете размещения америганских ракет Пэтриот на территории Румынии, блд.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 14:56)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если б все так просто было в жизни...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:55)
  • +2
  •  (4)

Что-тот Мирча себе навернул на счет укрепления отношений. Во всем остальном прав


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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