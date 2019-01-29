Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной
Бывший главный тренер "Шахтера" и "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в петербургский.
"При чем здесь политика? Ракицкий — футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот — этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев. И наоборот — в украинской Премьер-лиге были русские. Сколько сейчас украинцев в РПЛ? А раньше было гораздо больше. Селезнев играл в "Кубани", Бутко в "Амкаре", Зинченко в "Уфе"!
Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Раньше сильны были "Днепр" и "Металлист", "Шахтер" и "Динамо" постоянно выступали на решающих стадиях еврокубков. Сейчас все изменилось — украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, более интересный, более профессиональны. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины. Я уверен, что Ракицкий должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает", — заявил Луческу, который также рассказал о сильных качествах игрока.
Sport24
"При чем здесь политика? Ракицкий — футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот — этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев. И наоборот — в украинской Премьер-лиге были русские. Сколько сейчас украинцев в РПЛ? А раньше было гораздо больше. Селезнев играл в "Кубани", Бутко в "Амкаре", Зинченко в "Уфе"!
Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Раньше сильны были "Днепр" и "Металлист", "Шахтер" и "Динамо" постоянно выступали на решающих стадиях еврокубков. Сейчас все изменилось — украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, более интересный, более профессиональны. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины. Я уверен, что Ракицкий должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает", — заявил Луческу, который также рассказал о сильных качествах игрока.
Sport24
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