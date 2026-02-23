УЕФА дисквалифицировал Престианни после скандала с Винисиусом в матче ЛЧ

"Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением", - написано в официальном заявлении УЕФА.
В организации отметили, что данная мера носит временный характер и не является основанием для окончательных выводов до завершения полного расследования инцидента.
Эпизод произошел 17 февраля во втором тайме матча плей-офф Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Бенфикой". Игрок испанского клуба Килиан Мбаппе заявил, что Джанлука Престианни пять раз назвал Винисиуса Жуниора "обезьяной".
Встреча клубов завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0. Второй матч команд запланирован на 25 февраля.