УЕФА дисквалифицировал Престианни после скандала с Винисиусом в матче ЛЧ

УЕФА сообщила о дисквалификации Джанлуки Престианни на время расследования дела о расизме в отношении игрока "Реала" Винисиуса Жуниора.
"Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением", - написано в официальном заявлении УЕФА.

В организации отметили, что данная мера носит временный характер и не является основанием для окончательных выводов до завершения полного расследования инцидента.

Эпизод произошел 17 февраля во втором тайме матча плей-офф Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Бенфикой". Игрок испанского клуба Килиан Мбаппе заявил, что Джанлука Престианни пять раз назвал Винисиуса Жуниора "обезьяной".

Встреча клубов завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0. Второй матч команд запланирован на 25 февраля.

