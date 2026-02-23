Бубнов рассказал, что ему не нравится в Аршавине

Фото: ФК "Зенит"

Мне единственное не нравится - его манера, как он преподносит себя в средствах массовой информации", - сказал Бубнов в прямом эфире на своем Youtube-канале.

Александр Бубнов заявил, что ему не нравится поведение Андрея Аршавина в медийном пространстве."В целом он в футболе разбирается. Я уже об этом говорил, что он играл на неплохом уровне, хотя ничего за рубежом не выиграл.Андрей Аршавин являлся игроком лондонского "Арсенала" с января 2009 года по июль 2013 года. Всего в составе английского клуба нападающий провел 144 матча, забил 31 гол и отдал 45 голевых передач.На данный момент Аршавин является помощником генерального директора в петербургском "Зените".