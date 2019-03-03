Семак - о своем видении футбола: хотелось бы больше контролировать мяч и играть острее

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем видении футбола.
"На данном этапе нужно делать то, что приносит результат. Понемногу будем команду обновлять, сейчас мы стараемся выжимать максимум из тех игроков, которые у нас есть. Просить то, что они умеют делать. Главная задача тренера — понять, в какой футбол игроки могут играть, а в какой не могут. Уже из этого принимать решения, подбирать тактическую схему под имеющихся футболистов.
Реализовать свое видение футбола я могу только тогда, когда смогу самостоятельно выбирать футболистов, которых я хочу видеть. Сейчас мы должны бороться за победу в чемпионате, как можно дальше пройти в Лиге Европы. В идеале, конечно, хотелось бы больше контролировать мяч, играть острее. Пока мы работаем над определенными компонентами в нашей игре", - цитирует Семака "Матч ТВ".
"На данном этапе нужно делать то, что приносит результат. Понемногу будем команду обновлять, сейчас мы стараемся выжимать максимум из тех игроков, которые у нас есть. Просить то, что они умеют делать. Главная задача тренера — понять, в какой футбол игроки могут играть, а в какой не могут. Уже из этого принимать решения, подбирать тактическую схему под имеющихся футболистов.
Реализовать свое видение футбола я могу только тогда, когда смогу самостоятельно выбирать футболистов, которых я хочу видеть. Сейчас мы должны бороться за победу в чемпионате, как можно дальше пройти в Лиге Европы. В идеале, конечно, хотелось бы больше контролировать мяч, играть острее. Пока мы работаем над определенными компонентами в нашей игре", - цитирует Семака "Матч ТВ".
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