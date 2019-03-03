Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Семак - о своем видении футбола: хотелось бы больше контролировать мяч и играть острее

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем видении футбола.

"На данном этапе нужно делать то, что приносит результат. Понемногу будем команду обновлять, сейчас мы стараемся выжимать максимум из тех игроков, которые у нас есть. Просить то, что они умеют делать. Главная задача тренера — понять, в какой футбол игроки могут играть, а в какой не могут. Уже из этого принимать решения, подбирать тактическую схему под имеющихся футболистов.

Реализовать свое видение футбола я могу только тогда, когда смогу самостоятельно выбирать футболистов, которых я хочу видеть. Сейчас мы должны бороться за победу в чемпионате, как можно дальше пройти в Лиге Европы. В идеале, конечно, хотелось бы больше контролировать мяч, играть острее. Пока мы работаем над определенными компонентами в нашей игре", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 15:47
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#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Реализовать свое видение футбола я могу только тогда, когда смогу самостоятельно выбирать футболистов, которых я хочу видеть.-Вот самое важное!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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