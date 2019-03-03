"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду

Турецкий "Галатасарай" готов взять нападающего "Спартака" Зе Луиша в аренду с правом выкупа или заплатить за трансфер по частям."Галатасарай" не может позволить себе полноценный трансфер нападающего красно-белых в нынешнее трансферное окно, так как из-за этого у клуба могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. "Галатасарай" активно ищет нападающего, и Зе Луиш – один из кандидатов на эту позицию. При этом период дозаявок в турецком чемпионате заканчивается 31 января.Ранее сообщалось об отказе москвичей продавать Зе Луиша за € 7,5 млн. По информации Futbol Arena, турецкий клуб уже увеличил предложение до € 10 млн. Отмечалось, что "Спартак" хочет получить за форварда 15 млн, но может согласиться и на меньшую сумму.