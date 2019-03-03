Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

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...
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду

Турецкий "Галатасарай" готов взять нападающего "Спартака" Зе Луиша в аренду с правом выкупа или заплатить за трансфер по частям.

"Галатасарай" не может позволить себе полноценный трансфер нападающего красно-белых в нынешнее трансферное окно, так как из-за этого у клуба могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. "Галатасарай" активно ищет нападающего, и Зе Луиш – один из кандидатов на эту позицию. При этом период дозаявок в турецком чемпионате заканчивается 31 января.

Ранее сообщалось об отказе москвичей продавать Зе Луиша за € 7,5 млн. По информации Futbol Arena, турецкий клуб уже увеличил предложение до € 10 млн. Отмечалось, что "Спартак" хочет получить за форварда 15 млн, но может согласиться и на меньшую сумму.

"Чемпионат.сом"
Теги: Галатасарай Зе Луиш Спартак
Сегодня, 17:14
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#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 17:18)
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Болеет за:
«Спартак»
В аренду smile
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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