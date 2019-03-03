Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду
Турецкий "Галатасарай" готов взять нападающего "Спартака" Зе Луиша в аренду с правом выкупа или заплатить за трансфер по частям.
"Галатасарай" не может позволить себе полноценный трансфер нападающего красно-белых в нынешнее трансферное окно, так как из-за этого у клуба могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. "Галатасарай" активно ищет нападающего, и Зе Луиш – один из кандидатов на эту позицию. При этом период дозаявок в турецком чемпионате заканчивается 31 января.
Ранее сообщалось об отказе москвичей продавать Зе Луиша за € 7,5 млн. По информации Futbol Arena, турецкий клуб уже увеличил предложение до € 10 млн. Отмечалось, что "Спартак" хочет получить за форварда 15 млн, но может согласиться и на меньшую сумму.
"Чемпионат.сом"
"Галатасарай" не может позволить себе полноценный трансфер нападающего красно-белых в нынешнее трансферное окно, так как из-за этого у клуба могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. "Галатасарай" активно ищет нападающего, и Зе Луиш – один из кандидатов на эту позицию. При этом период дозаявок в турецком чемпионате заканчивается 31 января.
Ранее сообщалось об отказе москвичей продавать Зе Луиша за € 7,5 млн. По информации Futbol Arena, турецкий клуб уже увеличил предложение до € 10 млн. Отмечалось, что "Спартак" хочет получить за форварда 15 млн, но может согласиться и на меньшую сумму.
"Чемпионат.сом"
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