Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч с "Бэйцзин Жэньхэ"

"Краснодар" огласил стартовый состав на товарищеский матч с китайским клубом "Бэйцзин Жэньхэ".

"Краснодар": Станислав Крицюк, Дмитрий Стоцкий, Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Кристоффер Оллсон, Виктор Классон, Вандерсон, Иван Игнатьев.
Теги: Бэйцзин Жэньхэ Краснодар
Сегодня, 17:34
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