Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Арсенал (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Арсенал
|22:45
|Кардифф
|Манчестер
Сити
|03.02.19
|Арсенал
|Сыгранные
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
|Вест Хэм
|1 - 012.01.19
|Арсенал
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Новичок "Арсенала" Максим Володько оценил уровень игроков оружейников.
26-летний бывший футболист БАТЭ, способный сыграть на левом фланге в защите и средней линии, подписал контракт с тульским клубом, перед стартом зимней подготовки. В воскресенье красно-желтые начали второй сбор в Белеке.
"Период адаптации прошел в первую неделю. Первые пару дней тушевался немного, но в целом все прекрасно. Цели и задачи в новой команде – любыми способами помочь клубу, чтобы он находился как можно выше в турнирной таблице. Хотелось бы это делать не со скамейки запасных, а в стартовом составе. (Улыбается.) Конкуренция? "Арсенал" – клуб премьер-лиги, к другому и не готовился. Если бояться конкуренции, то и смысла не было вообще ехать", - цитираует Володько "Спорт-Экспресс".
26-летний бывший футболист БАТЭ, способный сыграть на левом фланге в защите и средней линии, подписал контракт с тульским клубом, перед стартом зимней подготовки. В воскресенье красно-желтые начали второй сбор в Белеке.
"Период адаптации прошел в первую неделю. Первые пару дней тушевался немного, но в целом все прекрасно. Цели и задачи в новой команде – любыми способами помочь клубу, чтобы он находился как можно выше в турнирной таблице. Хотелось бы это делать не со скамейки запасных, а в стартовом составе. (Улыбается.) Конкуренция? "Арсенал" – клуб премьер-лиги, к другому и не готовился. Если бояться конкуренции, то и смысла не было вообще ехать", - цитираует Володько "Спорт-Экспресс".
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