Арсенал (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Арсенал22:45Кардифф
Манчестер
Сити		03.02.19Арсенал
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Вест Хэм1 - 012.01.19Арсенал

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Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию

Новичок "Арсенала" Максим Володько оценил уровень игроков оружейников.

26-летний бывший футболист БАТЭ, способный сыграть на левом фланге в защите и средней линии, подписал контракт с тульским клубом, перед стартом зимней подготовки. В воскресенье красно-желтые начали второй сбор в Белеке.

"Период адаптации прошел в первую неделю. Первые пару дней тушевался немного, но в целом все прекрасно. Цели и задачи в новой команде – любыми способами помочь клубу, чтобы он находился как можно выше в турнирной таблице. Хотелось бы это делать не со скамейки запасных, а в стартовом составе. (Улыбается.) Конкуренция? "Арсенал" – клуб премьер-лиги, к другому и не готовился. Если бояться конкуренции, то и смысла не было вообще ехать", - цитираует Володько "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал БАТЭ Володько
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