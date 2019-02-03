РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Назван состав сборной России на Кубок Легенд-2019

Стал известен состав сборной России на 11-й Кубок Легенд по футболу.

Главный тренер Валерий Гладилин включил в состав 12 футболистов.

Вратарь: Александр Филимонов.
Защитники: Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун.
Полузащитники: Евгений Алдонин, Игорь Зырянов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Андрей Каряка, Андрей Аршавин.
Нападающий: Роман Павлюченко.

Турнир пройдет с 23 по 24 февраля.

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#поехали Состав Легенд сборной России на #кубоклегенд2019 / The list of the team of Russia on the #legendscup2019 ?? __ Вратарь/Goalkeeper: Александр Филимонов/Alexander Filimonov Защитники/Defenders: Дмитрий Хлестов/ Dmitry Khlestov Олег Корнаухов/Oleg Kornaukhov Юрий Ковтун/Yury Kovtun Полузащитники/Midfielders: Дмитрий Аленичев/Dmitry Alenichev Константин Зырянов/Konstantin Zyrianov Роман Широков/Roman Shirokov Евгений Алдонин/Evgeny Aldonin Андрей Каряка/Andrey Karyaka Егор Титов/Egor Titov Нападающие/Forwards: Роман Павлюченко/Roman Pavlyuchenko Андрей Аршавин/Andrey Arshavin ? Главный тренер/Head coach: Валерий Гладилин/Valery Gladilin ? Как вам состав друзья? ?Пишем в комментариях ??

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Сегодня, 14:08
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#4  кацо  sirop4ik (Сегодня, 14:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну тут то нам равных нет)
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#3  Egorysche   (Сегодня, 14:36)
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online

они бы ещё березуцких и игнашевича бы позвали
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  teacher   (Сегодня, 14:28)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Одни действующие/полудействующие мастера. Когда ветераны настоящие будут?! Опять раскатают дедуль из Италии и Германии.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:15)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Игорь Зырянов???
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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