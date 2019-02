Назван состав сборной России на Кубок Легенд-2019

View this post on Instagram

#поехали Состав Легенд сборной России на #кубоклегенд2019 / The list of the team of Russia on the #legendscup2019 ?? __ Вратарь/Goalkeeper: Александр Филимонов/Alexander Filimonov Защитники/Defenders: Дмитрий Хлестов/ Dmitry Khlestov Олег Корнаухов/Oleg Kornaukhov Юрий Ковтун/Yury Kovtun Полузащитники/Midfielders: Дмитрий Аленичев/Dmitry Alenichev Константин Зырянов/Konstantin Zyrianov Роман Широков/Roman Shirokov Евгений Алдонин/Evgeny Aldonin Андрей Каряка/Andrey Karyaka Егор Титов/Egor Titov Нападающие/Forwards: Роман Павлюченко/Roman Pavlyuchenko Андрей Аршавин/Andrey Arshavin ? Главный тренер/Head coach: Валерий Гладилин/Valery Gladilin ? Как вам состав друзья? ?Пишем в комментариях ??