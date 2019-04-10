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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время Всероссийского урока в рамках проекта "ПроеКТОриЯ" рассказал, как он мотивирует игроков и как в национальной команде справляются с критикой.

– После ЧМ футболисты, наверное, вознеслись к небесам. Как после этого работать с командой? Как их опустить на землю?

– В космосе был только я, если читать газеты. Меня туда отправили, не спросив.

Если без шуток, то понятно, что ЧМ – это особое соревнование. Первое в мире по всем видам спорта. Особый ажиотаж всегда присутствует. Понятно, что мы достаточно эмоционально турнир сыграли, понятно, что мы лето хорошее подарили. Другое дело, что после лета бывает осень. И зима. Те игры, которые после ЧМ проводили: и ротация состава, кто-то сам заканчивает, кто-то уже не в состоянии по определенным причинам – такие вещи нельзя никогда не упускать. Естественно, следить за мотивационным моментом, который есть в команде или нет. Как только мотивация заканчивается… Мотивация бывает двух видов: мотивация, которая сверху спускается или которая внутри команды проявляется и внутри каждого игрока – вот эта мотивация мне больше нравится, нежели я должен каждое утро мотивировать: "ребята, не забывайте, что у нас ЧМ". Наверное, это смешно. Профессиональный спорт – штука интересная и объективная, поэтому нам нельзя почивать на лаврах и не упускать ни одного момента. Если начинаем застаиваться, уже кто-то тебя опережает. Поэтому ребята все в команде понимают, что мы прошлым заслугами не пользуемся.

– Наверное, ужасно обидно, когда критикуют вашу команду, но невозможно всегда выигрывать. Как ваша команда справляется с тем, что их всегда хвалят, а потом сильно ругают?

– У нас было наоборот: сначала сильно ругали, а потом сильно хвалили. Вот это чуть лучше – когда вот так происходит. Без критики не бывает, тем более, ладно если условная закрытая фирма, внутри какие-то процессы происходят, никто этого не видит, а когда сборная страны… У нас сколько жителей – столько и тренеров. У меня иногда складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются.

Другое дело, что критика бывает разной: бывает конструктивной, бывает просто пишут что хотят. Другое дело, как к этому относится – в каждом критическом материале есть доля истина. Внимательно отслеживая, естественно находишь какие-то вещи, на которые надо обращать внимание.

Другое дело, что если ты доходишь до определенного статуса, то без этого не бывает, к этому надо адаптироваться, определенный иммунитет иметь. Самое главное, футболистам доказывать свою состоятельность.

– Вы как-то успокаивали команду перед ЧМ, когда был шквал негативных публикаций? Футболисты сидят в интернете, все видят…

– У нас был разговор на этот счет. Понятно, тут много говорить не надо, мы уже давно работаем, кто-то со мной в клубах работал, поэтому знают – если мы что-то делаем, значит, это все продумано, просчитано. Тем более до этого был Кубок конфедераций – такой мини-ЧМ, где мы определенные вещи проделали, определенный анализ был. Какие-то вещи мы сдвинули на день-два, и как раз это и сработало. Футболисты знают, верят, доверяют. В этом плане мы их не успокаивали, а чуть-чуть правильно направляли.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов
Сегодня, 20:51
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#2  sssh53  Москва (Сегодня, 21:59)
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Да на ЕВРОПУ ВЫЙДЕМ, А ДО БЕЛЬГИИ НАМ СЕЙЧАС КАК ДО МАРСА
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 21:08)
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Да, есть такие, которые и "кроме тебя" разбираются. В итоге, футбол- шоу для нас, для тех, кто когда-то играл и для тех , кто вообще ничего не пинал, кроме соседской кошки. Так что , терпи и делай своё дело.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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