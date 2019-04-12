Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева не состоится

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (6)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (6)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ
12:42
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
03:01
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Вчера, 23:58
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
Вчера, 23:43
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
Вчера, 23:27
Неймар вернулся в общую группу
Неймар вернулся в общую группу
Вчера, 22:49
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
Вчера, 22:33
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (29)
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (29)
Вчера, 22:24
Гулиев избивает пешехода (видео) (84)
Гулиев избивает пешехода (видео) (84)
Вчера, 22:15
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (28)
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (28)
Вчера, 22:07
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Вчера, 21:59
Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Вчера, 21:43
Официант: Мамаев говорил девушке: "Ты никогда не добьёшься Кокорина, не приставай" (10)
Официант: Мамаев говорил девушке: "Ты никогда не добьёшься Кокорина, не приставай" (10)
Вчера, 20:57
Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России (3)
Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России (3)
Вчера, 20:38
Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева не состоится
Московский парк "Сокольники" отказался принимать у себя митинг в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Напомним, Акция в поддержку футболисту, находящихся в СИЗО с октября прошлого года, должна была состояться в "Сокольниках" 13 апреля, но мероприятие согласовывать отказались. Причиной стала слишком категоричная формулировка, которую заявили организаторы: "Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева".
Впрочем сам организатор мероприятия Игорь Шумилин уверен, что после смены формулировки митинг все же состоится. Также он заявил, что на митинг придут фанаты клубов РПЛ. Однако фанаты "Спартака" сообщили, что не будут участвовать в акции.
Sport24
Напомним, Акция в поддержку футболисту, находящихся в СИЗО с октября прошлого года, должна была состояться в "Сокольниках" 13 апреля, но мероприятие согласовывать отказались. Причиной стала слишком категоричная формулировка, которую заявили организаторы: "Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева".
Впрочем сам организатор мероприятия Игорь Шумилин уверен, что после смены формулировки митинг все же состоится. Также он заявил, что на митинг придут фанаты клубов РПЛ. Однако фанаты "Спартака" сообщили, что не будут участвовать в акции.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.