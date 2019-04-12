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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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3 ЦСКА 22 40
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5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
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Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева не состоится

Московский парк "Сокольники" отказался принимать у себя митинг в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Напомним, Акция в поддержку футболисту, находящихся в СИЗО с октября прошлого года, должна была состояться в "Сокольниках" 13 апреля, но мероприятие согласовывать отказались. Причиной стала слишком категоричная формулировка, которую заявили организаторы: "Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева".

Впрочем сам организатор мероприятия Игорь Шумилин уверен, что после смены формулировки митинг все же состоится. Также он заявил, что на митинг придут фанаты клубов РПЛ. Однако фанаты "Спартака" сообщили, что не будут участвовать в акции.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:49
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#6  yuri  спб (Сегодня, 15:04)
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online

была состояться в "Сокольниках" 13 апреля, но мероприятие согласовывать отказались. Причиной стала слишком категоричная формулировка, которую заявили организаторы: "Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева".

Что в этой формулировке не верно?. Разве что Пака -гандона и его приспешников 37-го на костер послать и очень далеко. Единственное что, господа, да.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  ajax1012  Москва (Сегодня, 14:47)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Правильная формулировка -

СНИЖЕНИЕ ПЕНСИЙ!!! и мелкими буквами слева в углу плаката.. в поддержку Кокорина и Мамаева.. и то не многие придут


Пенсию ты зарабатываешь себе сам.
Снизить себе пенсию ты можешь только сам. И для этого совершенно необязательно ходить на митинги.
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 14:17)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики Спартака теперь переключились на Гулиева.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Dreyk   (Сегодня, 14:00)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Antip7,
Что значит снижение пенсий, мозги иногда включать надо. Можно подумать, что нашим пенсиям все депутаты завидуют, да и миллионеры футболисты ждут не дождутся выхода на пенсию работяги.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#2  biv   (Сегодня, 14:00)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А я бы сходил.
Регистрация: 26.03.2019 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 13:56)
  • -1
  •  (5)

Правильная формулировка -

СНИЖЕНИЕ ПЕНСИЙ!!! и мелкими буквами слева в углу плаката.. в поддержку Кокорина и Мамаева.. и то не многие придут
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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