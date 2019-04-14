"Ростов" сыграет в синем, "Спартак" – в белом

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Форма команд на сегодня



Игра близко!#РостовСпартак pic.twitter.com/H7j6o7WdE8 — Football Club Rostov (@rostovfc) April 14, 2019

"Ростов" и "Спартак" определились с формой на матч 23-го тура чемпионата России.Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 19.00 (мск).