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Локомотив
Краснодар
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Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Ростов" сыграет в синем, "Спартак" – в белом

"Ростов" и "Спартак" определились с формой на матч 23-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 19.00 (мск).

Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 12:36
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#3  Blessing  Спб (Сегодня, 12:58)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как говорица, лучше иметь синюю морду, чем бледный вид.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 12:53)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё же синий, это не "голубой и лазЮрный", как у "этих"..от Ксю СаБчак. smirk :
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  Sashass   (Сегодня, 12:38)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
цвет настроенья синий,
вперёд, Ростов, ипать свИней!
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
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