Россия РПЛ 2018/19
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21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
14:32
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Дмитрий Скопинцев: проставился Калачёву и Гацкану вином урожая 1997 года
Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев рассказал, как покидал "Ростов".
"Со всеми в "Ростове" попрощался тепло. Отдельно поблагодарил президента, спортивного директора и тренера – они сыграли главную роль в моем развитии в "Ростове".Калачёв и Гацкан просто так не отпустили. Пришлось им оформить испанское вино урожая 1997-го – года моего рождения. Калачёв и Гацкан сказали, что это принесёт удачу. Спасибо им, потому что удача эпизодически прослеживается", - цитирует Скопинцева "Чемпионат.сом" .
"Со всеми в "Ростове" попрощался тепло. Отдельно поблагодарил президента, спортивного директора и тренера – они сыграли главную роль в моем развитии в "Ростове".Калачёв и Гацкан просто так не отпустили. Пришлось им оформить испанское вино урожая 1997-го – года моего рождения. Калачёв и Гацкан сказали, что это принесёт удачу. Спасибо им, потому что удача эпизодически прослеживается", - цитирует Скопинцева "Чемпионат.сом" .
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