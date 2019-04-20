Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Дмитрий Скопинцев: проставился Калачёву и Гацкану вином урожая 1997 года

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев рассказал, как покидал "Ростов".

"Со всеми в "Ростове" попрощался тепло. Отдельно поблагодарил президента, спортивного директора и тренера – они сыграли главную роль в моем развитии в "Ростове".Калачёв и Гацкан просто так не отпустили. Пришлось им оформить испанское вино урожая 1997-го – года моего рождения. Калачёв и Гацкан сказали, что это принесёт удачу. Спасибо им, потому что удача эпизодически прослеживается", - цитирует Скопинцева "Чемпионат.сом" .
Теги: Скопинцев
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