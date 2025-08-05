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Полузащитник "Зенита" может покинуть клуб спустя полгода после перехода — СМИ

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Зенит"
По информации журналиста Резата Джана Озбудака, 30-летний серб начал переговоры с «Коджаэлиспором», который в новом сезоне дебютирует в турецкой Суперлиге.

Напомним, что переход Саши Зделара в «Зенит» состоялся в последний день зимнего трансферного окна. За 30-летнего сербского игрока было уплачено 1,3 миллиона евро.

За полгода, проведенные в «Зените», Зделар успел принять участие в десяти матчах, в которых сделал 1 голевую передачу. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 3,5 миллиона евро.

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