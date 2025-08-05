По информации журналиста Резата Джана Озбудака, 30-летний серб начал переговоры с «Коджаэлиспором», который в новом сезоне дебютирует в турецкой Суперлиге.
Напомним, что переход Саши Зделара в «Зенит» состоялся в последний день зимнего трансферного окна. За 30-летнего сербского игрока было уплачено 1,3 миллиона евро.
За полгода, проведенные в «Зените», Зделар успел принять участие в десяти матчах, в которых сделал 1 голевую передачу. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 3,5 миллиона евро.
Полузащитник "Зенита" может покинуть клуб спустя полгода после перехода — СМИ
Полузащитник «Зенита» Саша Зделар может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Зенит"