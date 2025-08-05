- Для "Ахмата" — это точно суперусиление, для Черчесова — тоже момент, чтобы не сидеть без работы, заниматься любимым делом. Он может дать то, что сейчас самое важное — очки. Со временем и игру поставит, добавит характера, которого сейчас явно не хватает, - сказал Дьяков Metaratings.
Сегодня, 5 августа, "Ахмат" объявил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера. Российский специалист тренировал "Ахмат" с июня 2025 года. После трех туров грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Последним местом работы Станислава Черчесова была сборная Казахстана, которая не одержала ни одной победы в пяти матчах.
Экс-футболист "Ростова" прокомментировал возможное назначение Черчесова главным тренером "Ахмата"
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков заявил, что назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ахмата" добавит характера команде.
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