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Защитник ЦСКА: уверен, что ЦСКА будет очень высоко

Футболист ЦСКА Матвей Лукин высказался оценил игру "армейцев" в новом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
- Я уверен, что мы будем очень высоко. С каждым днем мы становимся храбрее. Больше понимаем требования главного тренера, больше понимаем друг друга. К нам прибавляются новые игроки. С каждым днем мы становимся все сильнее и сильнее, - сказал Лукин "СЭ".

Напомним, 3 августа ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) в третьем туре РПЛ.

На данный момент команда Фабио Челестини находится на седьмой строчке чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 5 очков в трех сыгранных матчах.

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