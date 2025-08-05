- Я уверен, что мы будем очень высоко. С каждым днем мы становимся храбрее. Больше понимаем требования главного тренера, больше понимаем друг друга. К нам прибавляются новые игроки. С каждым днем мы становимся все сильнее и сильнее, - сказал Лукин "СЭ".
Напомним, 3 августа ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) в третьем туре РПЛ.
На данный момент команда Фабио Челестини находится на седьмой строчке чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 5 очков в трех сыгранных матчах.
Защитник ЦСКА: уверен, что ЦСКА будет очень высоко
Футболист ЦСКА Матвей Лукин высказался оценил игру "армейцев" в новом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА