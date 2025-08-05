"Спартак" сделал предложение по крайнему защитнику "Галатасарая" — источник

Московский « Спартак » предложил €5 млн за трансфер крайнего защитника «Галатасарая» Деррика Кёна.

Фото: ФК "Галатасарай"

По информации журналиста Сулеймана Родопа турецкий клуб рассчитывает выручить за 26-летнего левого защитника более высокую сумму. Сам Кён отдает приоритет переходу в один из клубов Бундеслиги, однако если вариант с Германией не реализуется, он готов рассмотреть предложение от московского клуба.



Деррик Кён выступает за «Галатасарай» с февраля 2024 года. Прошлый сезон он провел на правах аренды в бременском «Вердере». Всего за немецкую команду сыграл в 30 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.



Контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 26-летнего защитника 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.