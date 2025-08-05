— Правда, что детали по аренде Ахметова в «Крылья Советов» решены и в ближайшее время Ильзат переберется в Самару? Похоже на то, — ответил Медведев Sport24.
Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов в ближайшее время перейдет в самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Футболист выступает за петербуржцев с января 2024 года — за это время полузащитник вышел на поле в 21 встрече и не отметился результативными действиями. Контракт Ахметова с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.
Текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
В "Зените" намекнули о скорой аренде одного из игроков в "Крылья Советов"
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Ильзат Ахметов близок к переходу в «Крылья Советов» на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"