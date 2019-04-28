Россия РПЛ 2018/19
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Гендиректор "Уфы": думаю, Дивеев уже игрок ЦСКА
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о будущем защитника Игоря Дивеева, выступающего на правах аренды за ЦСКА.
В феврале 19-летний футболист перешел в московский клуб на правах аренды до окончания сезона-2018/19. Соглашение предусматривало опцию выкупа трансфера.
"Дивеев будет продан ЦСКА? Я не буду подтверждать, но думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА", - цитирует Газизова Sport24.ru.
В феврале 19-летний футболист перешел в московский клуб на правах аренды до окончания сезона-2018/19. Соглашение предусматривало опцию выкупа трансфера.
"Дивеев будет продан ЦСКА? Я не буду подтверждать, но думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА", - цитирует Газизова Sport24.ru.
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