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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Гендиректор "Уфы": думаю, Дивеев уже игрок ЦСКА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о будущем защитника Игоря Дивеева, выступающего на правах аренды за ЦСКА.

В феврале 19-летний футболист перешел в московский клуб на правах аренды до окончания сезона-2018/19. Соглашение предусматривало опцию выкупа трансфера.

"Дивеев будет продан ЦСКА? Я не буду подтверждать, но думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА", - цитирует Газизова Sport24.ru.
Теги: Уфа Дивеев ЦСКА
Сегодня, 17:25
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#1  Egorysche   (Сегодня, 17:30)
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online

ну да, так технично просрать молодого перспективного защитника который в ближайшие пол года вызовется в сборную РФ надо ещё умудриться
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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