Россия РПЛ 2018/19
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20:55
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (103)
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (103)
18:54
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Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу (3)
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"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА
В матче 26-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал победу над ЦСКА.
Чемпионат России
26 тур
"Краснодар" – ЦСКА 2:0
Голы: Уткин, 7, Стоцкий, 55
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин (Сулейманов, 57), Вандерсон (Рамирес, 71), Классон, Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев (Щенников, 46 (Бийол, 75)), Бекао, Васин, Набабкин (Эрнандес, 58), Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.
Предупреждения: Обляков, 25 Игнатьев, 33, Каборе, 41, Перейра, 45, Влашич, 45+2
Удаления: Влашич, 88
Чемпионат России
26 тур
"Краснодар" – ЦСКА 2:0
Голы: Уткин, 7, Стоцкий, 55
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин (Сулейманов, 57), Вандерсон (Рамирес, 71), Классон, Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев (Щенников, 46 (Бийол, 75)), Бекао, Васин, Набабкин (Эрнандес, 58), Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.
Предупреждения: Обляков, 25 Игнатьев, 33, Каборе, 41, Перейра, 45, Влашич, 45+2
Удаления: Влашич, 88
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