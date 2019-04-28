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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА

В матче 26-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал победу над ЦСКА.

Чемпионат России

26 тур

"Краснодар" – ЦСКА 2:0

Голы: Уткин, 7, Стоцкий, 55

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин (Сулейманов, 57), Вандерсон (Рамирес, 71), Классон, Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев (Щенников, 46 (Бийол, 75)), Бекао, Васин, Набабкин (Эрнандес, 58), Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.

Предупреждения: Обляков, 25 Игнатьев, 33, Каборе, 41, Перейра, 45, Влашич, 45+2

Удаления: Влашич, 88
Теги: Краснодар ЦСКА
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#103  Irbis   (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Колян Безмолвный,Быстрее Спартака никто не закончил борьбу
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#102  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Какая разница кому судьи помогали больше - Зениту или Локомотиву.Ведь это обе команды дно - их в еврокубках быстро вынесут вперед ногами!

Написал болельщик того самого спартака!! laughing


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#101  Irbis   (Сегодня, 21:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
SPV,
Ты чмо пасть закрой и не путай всю страну и неадекватных фанатов спартака
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#100  SPV  Bryansk (Сегодня, 21:57)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Irbis
праздновать 4мая будем


вся страна плеваться и стыдливо прятать лицо будет от прогрессивной футбольной общественности , позор тот еще предстоит
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#99  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 21:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
KolpinoOnTour,
Не понимаю от того что зенит выиграет чемпионат по раньше бронь в ресторане пропадет?)))

От этого пропадёт валидольная изюминка, на которую нас как на наркотик (давным давно) подсадил любимый Зенит! relaxed laughing


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#98  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:56)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какая разница кому судьи помогали больше - Зениту или Локомотиву.Ведь это обе команды дно - их в еврокубках быстро вынесут вперед ногами!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#97  Irbis   (Сегодня, 21:54)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
KolpinoOnTour,
Не понимаю от того что зенит выиграет чемпионат по раньше бронь в ресторане пропадет?)))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#96  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 21:52)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
KolpinoOnTour,
Мне не нравится ваше личное мнение ))желательно чемпионство 4мая встретить

Ну не знаю не знаю)) На выезд на этот(грозный) я не еду, а на домашние матчи хожу на все!!!) Так что хотелось бы воочию это увидеть joy К тому же уже в Пивном ресторане "Карл Фридрих" ..рядом со стадионом Газ.Арена я забронировал стол,за 4 часа до матча .. так сказать РАЗОГРЕТЬСЯ перед праздником.Хочу чемпионство там... всё таки матч тура! laughing stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#95  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 21:51)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар с победой! Очень нравится их игра, они достойны ЛЧ, надеюсь они в нее попадут.
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#94  паровоз   (Сегодня, 21:50)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Blessing,
26 туров. смотри, наслаждайся
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#93  EditLw Ru   (Сегодня, 21:50)
  • -1
  •  (3)
online

Вратарь у Краснодара перспективный не то что у Спартака пухленькое чудо...
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
#92  Irbis   (Сегодня, 21:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
imaginary,
За Кононова ещё не расччитался
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#91  imaginary  imaginary (Сегодня, 21:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: avnik
Галицкий очень правильно рулит. Намного выгоднее проиграть бакланам и выиграть у коней, чем наоборот. )))

вопрос, почему Лёня Федун регулярно сливает Туле?
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#90  Irbis   (Сегодня, 21:48)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
пушкин,
Ну о чем и речь какая уж тут помощь судей то))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#89  F.Totti.   (Сегодня, 21:48)
  • -3
  •  (5)
online

Молодцы Краснодар,отличный результат и приятный сюрприз,если честно то не ожидал и не верил,но сыграли грамотно и заслуженно взяли 3 очка,а по сезону 6 очков с Цска,вот и кончились поддавки и дружба с Гинерком,только бизнес и ничего личного))
Цитата: sraptakpain
(хотя отметил бы 2 момента с Фернандесом в штрафной)

это когда он конючил удаления и психовал?Когда то был нормальным игроком и вызывал уважение,но нахождение в такой команде как Цска сделали свое дело ....
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#88  guns111  Выборг (Сегодня, 21:47)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Педрила, назови мне хоть один матч Зенита, где нам помогли судьи. Я бабских назову кучу. И кучу зенитовских, где нам не давали положенного.
Заткни своё хайло, найди в себе мужество, спор не в твою пользу, удод.

Ты как с дамами разговариваешь, хулиган! hushed

Цитата: VS1976
Всех со светлым праздником - Святой Пасхи!!!

Христос Воскрес!


--------------------
Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#87  Sashass   (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
SPV Bryansk

Цитата: Лечащий Врач
Лечащий Врач Москва

подтянулись, наконец-то laughing нехристи
вам то какой интерес тут?
А, понимаю....завтра свинойоб...держитесь.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#86  Irbis   (Сегодня, 21:46)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
KolpinoOnTour,
Мне не нравится ваше личное мнение ))желательно чемпионство 4мая встретить
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#85  пушкин  спб (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Ты просто порекомендуй сколько пенальти давали за чемпионат у Енисея и то больше пенальти в свою пользу чем у нас

У нас было два пеналя, Ахмату, победа, и Ростову, проигрыш. У бабья 8.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#84  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sashass
какая отвратительная, мерзкая представитель РЖД....
главная проводница, видимо

может это сам товарищ Шпак, более известный как "китаец"? smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#83  avnik  море (Сегодня, 21:44)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Галицкий очень правильно рулит. Намного выгоднее проиграть бакланам и выиграть у коней, чем наоборот. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#82  пушкин  спб (Сегодня, 21:44)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sashass
какая отвратительная, мерзкая представитель РЖД....
главная проводница, видимо

Центральная давалка, мамочка, плять.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#81  Radomir  Krasnodar (Сегодня, 21:44)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Быки - МОЛОДЦЫ! С победой, красивой и хорошей. laughing

Тут говорят, что Быки "наступили на горло своей песне", а я думаю, что они "спели новую песню", они взрослеют и меняют картину игры там, где это необходимо. smirk

Удачи, ребята!!! С победой!!! kissing_heart
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
#80  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
KolpinoOnTour,
А что нереального то ты видел как играл Локо с Енисеем?? А арсенал в этом году ну крайне неуступчивая команда

Я думаю статистикой я тебя не удивлю,но только 3 команды после зимней паузы не проигрывали.. это Зенит и как раз Локо и Тула.. кому-то из них (скорее всего) нужно будет проиграть! Игра пилоток с Енисеем(командой занимающее последнее место) не показатель.. они тупо не до настроились на матч.Да, игру смотрел. Посмотрим погляди! Я всё же думаю что Тула будет у себя дома играть в открытый футбол,и локо их нагнёт с минимальным счётом.А Зенит сыграет вничью на аХМАТ ЧАЙ АРЕНА. Но повторюсь..сугубо личное мнение. wink


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#79  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну что, ЦСКА сделали...свободны, особо Дзагоев...кто сосет, ты сосешь и те в раздевалке, кто за тебя хлопал, клоун...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#78  Irbis   (Сегодня, 21:43)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лечащий Врач,
Ой мясцо то повылазило вы то куда лежите вам только мечтать о лч))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#77  guns111  Выборг (Сегодня, 21:41)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LEGOLAS-22
а вроде и Игорек должен быть в воротах, а его че то нету.

Лев забыл принести laughing


--------------------
Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#76  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:39)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА слабоват для Лиги Чемпионов.Молодая команда.года через два-три поборется за 3 место в группе а пока что пусть наберется опыта в Лиге Европы!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#75  Irbis   (Сегодня, 21:38)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
Ты просто порекомендуй сколько пенальти давали за чемпионат у Енисея и то больше пенальти в свою пользу чем у нас
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#74  Egg  mars (Сегодня, 21:37)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар" – ЦСКА 2:0


Нормально Григорий.Отлично Константин!
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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