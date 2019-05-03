Россия РПЛ 2018/19
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"Анжи" шёл к победе, но Гиголаев на время сохранил прописку "Енисею"
Защитник махачкалинцев на ровном месте удалился и стал главной причиной поражения своей команды в игре с коллегами по несчастью. О том, как Аленичев нашёл того соперника, которому очки нужны меньше, чем "Енисею"
Последний шанс
Для "Енисея" это была последняя возможность зацепиться за премьер-лигу. В случае поражения или даже ничьей Красноярск гарантированно вылетал: до "Уфы" было девять очков, но результаты личных встреч не оставляли шансов сибирякам зацепиться за стыки при равенстве с башкирской командой.
И кто здесь хочет играть в премьер-лиге?
С "Анжи" команда Аленичева могла наконец-то играть на победу. Махачкале теперь, похоже, всё равно, вылетать или нет - сохранить бы профессиональный статус, - так что на этот раз наставник "Енисея" не мог сказать, что очки сопернику были нужнее.
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее
Но Махачкала на старте всё равно была более нацеленной. Вполне может быть, что гостей подхлёстывал голод. Как рассказал комментатор Дмитрий Жичкин, "Анжи" добирался до Красноярска с пересадкой в Москве и накануне игры остался без обеда и ужина.
А что, вдруг в этом главный секрет мотивации Адиева, который умудряется на протяжении всего сезона настраивать игроков при том, что им не платят зарплату.
Массированная подготовка к подвигу Гиголаева во втором тайме
"Енисей" провёл хороший отрезок ближе к середине тайма. Хозяева навалились на штрафную Дюпина, больше всех примечался Костюков, забивший в прошлом туре "Локомотиву", но до явных моментов (да и вообще до ударов по воротам) дело так и не дошло. Впрочем, раннее преимущество "Анжи" было ещё эфемернее.
Куда круче две худшие наши команды нарушали правила. К 28-й минуте "Анжи" и "Енисей" на двоих набили пять предупреждений. Было понятно, что дело идёт к удалению, но красный цвет зажёгся только после перерыва.
Моменты "Анжи" не требуются
Буднично Ахъядов заработал штрафной, Закиров использовал свою возможность пробить со стандарта плохо, мяч ушёл на угловой. Защитники "Енисея" играли около своих ворот странно и не стали гнаться за набегавшим Долговым, который вбил мяч после скидки Калошина.
Только после пропущенного хозяева начали играть. И до перерыва провели пару нормальных акцентированных атак, у которых было хоть какое-то завершение. Но гол "Енисея" в первом тайме так и не созрел.
Всё было слишком просто для Махачкалы
"Енисей" продолжал штурм и после перерыва, но Дюпин замашки хозяев пресекал. Смахнул мяч на выходе и заставил сфолить на себе Зотова, потом ошибся, но сам же исправил свою ошибку, сыграв на ленточке после неплохого удара в ближний гол.
Вроде бы для "Анжи" всё складывалось неплохо. И это, видимо, показалось слишком легким подопечным Адиева. Крайний защитник Гиголаев зачем-то откровенно сфолил в центре поля, за что получил вторую жёлтую - сказалось и активное начало матча в плане нарушений, - и серьёзно осложнил жизнь партнёрам, которые остались в меньшинстве.
Хороший задел для возвращения Соболева в "Крылья"
На второй тайм Аленичев выпустил арендованного у самарских "Крыльев" форварда Соболева. Он сделал игру против "Оренбурга" - благодаря ему "Енисей" оформил первую домашнюю победу в сезоне. И против "Анжи", который играл в меньшинстве, нападающий оказался очень уместен.
Махачкала после удаления посыпалась и действовала в обороне совсем рассеянно. Соболев оформил дубль (получается, именно он сделал две домашних победы "Енисея" в этом сезоне) и мог забивать третий, но выручил Дюпин. Только в том же эпизоде счёт всё равно стал 3:1 - никто не накрыл Огуде на линии штрафной.
***
Шансов вернуться у "Анжи" не было совсем. Команда посыпалась и даже не очень сопротивлялась, противник делал на поле, что он хотел. "Енисей", правда, не сумел дожать до разгрома, зато сохранил хоть какие-то шансы на то, что команда останется на следующий сезон в премьер-лиге.
Конечно, это не произойдёт, учитывая, что впереди у команды "Краснодар", "Динамо" и "Зенит".
"Енисей": Нестеренеко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков (Комолов, 69), Зотов, Костюков (Соболев, 46), Огуде, Сарр, Кутьин (Семакин, 78).
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик (Иванченко, 25), Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов (Лескано, 73), Понсе (Эльмурзаев, 62).
Предупреждения: Гапон, 5, Торбинский, 9, Понсе, 13, Комков, 26, Гиголаев, 28, 58, Ахъядов, 39, Ондуа, 78
Удаление: Гиголаев, 58
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: РИА Новости
Последний шанс
Для "Енисея" это была последняя возможность зацепиться за премьер-лигу. В случае поражения или даже ничьей Красноярск гарантированно вылетал: до "Уфы" было девять очков, но результаты личных встреч не оставляли шансов сибирякам зацепиться за стыки при равенстве с башкирской командой.
И кто здесь хочет играть в премьер-лиге?
С "Анжи" команда Аленичева могла наконец-то играть на победу. Махачкале теперь, похоже, всё равно, вылетать или нет - сохранить бы профессиональный статус, - так что на этот раз наставник "Енисея" не мог сказать, что очки сопернику были нужнее.
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее
Но Махачкала на старте всё равно была более нацеленной. Вполне может быть, что гостей подхлёстывал голод. Как рассказал комментатор Дмитрий Жичкин, "Анжи" добирался до Красноярска с пересадкой в Москве и накануне игры остался без обеда и ужина.
А что, вдруг в этом главный секрет мотивации Адиева, который умудряется на протяжении всего сезона настраивать игроков при том, что им не платят зарплату.
Массированная подготовка к подвигу Гиголаева во втором тайме
"Енисей" провёл хороший отрезок ближе к середине тайма. Хозяева навалились на штрафную Дюпина, больше всех примечался Костюков, забивший в прошлом туре "Локомотиву", но до явных моментов (да и вообще до ударов по воротам) дело так и не дошло. Впрочем, раннее преимущество "Анжи" было ещё эфемернее.
Куда круче две худшие наши команды нарушали правила. К 28-й минуте "Анжи" и "Енисей" на двоих набили пять предупреждений. Было понятно, что дело идёт к удалению, но красный цвет зажёгся только после перерыва.
Моменты "Анжи" не требуются
Буднично Ахъядов заработал штрафной, Закиров использовал свою возможность пробить со стандарта плохо, мяч ушёл на угловой. Защитники "Енисея" играли около своих ворот странно и не стали гнаться за набегавшим Долговым, который вбил мяч после скидки Калошина.
Только после пропущенного хозяева начали играть. И до перерыва провели пару нормальных акцентированных атак, у которых было хоть какое-то завершение. Но гол "Енисея" в первом тайме так и не созрел.
Всё было слишком просто для Махачкалы
"Енисей" продолжал штурм и после перерыва, но Дюпин замашки хозяев пресекал. Смахнул мяч на выходе и заставил сфолить на себе Зотова, потом ошибся, но сам же исправил свою ошибку, сыграв на ленточке после неплохого удара в ближний гол.
Вроде бы для "Анжи" всё складывалось неплохо. И это, видимо, показалось слишком легким подопечным Адиева. Крайний защитник Гиголаев зачем-то откровенно сфолил в центре поля, за что получил вторую жёлтую - сказалось и активное начало матча в плане нарушений, - и серьёзно осложнил жизнь партнёрам, которые остались в меньшинстве.
Хороший задел для возвращения Соболева в "Крылья"
На второй тайм Аленичев выпустил арендованного у самарских "Крыльев" форварда Соболева. Он сделал игру против "Оренбурга" - благодаря ему "Енисей" оформил первую домашнюю победу в сезоне. И против "Анжи", который играл в меньшинстве, нападающий оказался очень уместен.
Махачкала после удаления посыпалась и действовала в обороне совсем рассеянно. Соболев оформил дубль (получается, именно он сделал две домашних победы "Енисея" в этом сезоне) и мог забивать третий, но выручил Дюпин. Только в том же эпизоде счёт всё равно стал 3:1 - никто не накрыл Огуде на линии штрафной.
***
Шансов вернуться у "Анжи" не было совсем. Команда посыпалась и даже не очень сопротивлялась, противник делал на поле, что он хотел. "Енисей", правда, не сумел дожать до разгрома, зато сохранил хоть какие-то шансы на то, что команда останется на следующий сезон в премьер-лиге.
Конечно, это не произойдёт, учитывая, что впереди у команды "Краснодар", "Динамо" и "Зенит".
Чемпионат России
27 тур
"Енисей" – "Анжи" 3:1
Голы: Долгов, 35, Соболев, 63, 66, Огуде, 82
27 тур
"Енисей" – "Анжи" 3:1
Голы: Долгов, 35, Соболев, 63, 66, Огуде, 82
"Енисей": Нестеренеко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков (Комолов, 69), Зотов, Костюков (Соболев, 46), Огуде, Сарр, Кутьин (Семакин, 78).
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик (Иванченко, 25), Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов (Лескано, 73), Понсе (Эльмурзаев, 62).
Предупреждения: Гапон, 5, Торбинский, 9, Понсе, 13, Комков, 26, Гиголаев, 28, 58, Ахъядов, 39, Ондуа, 78
Удаление: Гиголаев, 58
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: РИА Новости
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