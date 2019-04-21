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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Дмитрий Аленичев: «Спартаку» очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от своей бывшей команды «Спартака» (0:2) рассказал о ходе игры и логике своих замен, в результате которых красноярцы полчаса играли в меньшинстве, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Фото: Мария Ленц / КП
– Закономерная победа фаворита. В первом тайме мы играли более-менее дисциплинированно, организованно. Понятно, что «Спартак» имел преимущество по владению, но без особых моментов у наших ворот, за исключением удара Адриано. К сожалению, пропустил перед перерывом контратаку.

В перерыве умышленно сделал две замены. Вышли два игрока комбинационного плана, которые прошли спартаковскую школу. Был расчёт на то, что покажем более интересный комбинационный футбол. Так и начался второй тайм.

У меня появилась мысль добавить скорости в атаке. Поменяли неплохо смотревшегося Соболева на Саркисова в надежде на то, что Торбинский или Зотов найдут его разрезающей передачей. К сожалению, через минуту он получил травму. Рассчитывать на спасение этого матча в меньшинстве было трудно. «Спартак» этим воспользовался.

«Спартаку» нужнее сейчас очки. Хочу поздравить «Спартак» с днём рождения. «Спартаку» нужны очки в борьбе за Лигу чемпионов. «Зенит» вряд ли упустит чемпионство. Желаю «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов, о чём сказал сейчас Олегу Георгиевичу.
Теги: Аленичев Енисей Спартак
Сегодня, 21:57
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#6  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
...
«Спартаку» нужнее сейчас очки. Хочу поздравить «Спартак» с днём рождения. «Спартаку» нужны очки в борьбе за Лигу чемпионов...
И эту проститутку еще кто-то пригласит на работу7 Реально, Позор...Енисей, гоните это говно в три шеи...охренеть, какое ЧМО...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#5  Миша Люберцы   (Сегодня, 22:04)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gesha978
и чё мы там, с такой игрой, делать будем?

А то, что делают в ЛЧ : Кони, Локо, Зина - проепывать всем подряд. Уровень нашего футбола - ниже плинтуса...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#4  РостовПапа   (Сегодня, 22:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Спалился сам и Спартак спалил
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:02)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
отличный тренер,победитель по жизни если такое заявляет,не удивительно что енисей в попе
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  CSKA_Best   (Сегодня, 22:00)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всё понятно сдали игру
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#1  gesha978  Москва (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
и чё мы там, с такой игрой, делать будем?
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
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