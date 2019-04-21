Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
19:46
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
19:22
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (2)
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (2)
19:14
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
15:56
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
Дмитрий Аленичев: «Спартаку» очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от своей бывшей команды «Спартака» (0:2) рассказал о ходе игры и логике своих замен, в результате которых красноярцы полчаса играли в меньшинстве, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Фото: Мария Ленц / КП
В перерыве умышленно сделал две замены. Вышли два игрока комбинационного плана, которые прошли спартаковскую школу. Был расчёт на то, что покажем более интересный комбинационный футбол. Так и начался второй тайм.
У меня появилась мысль добавить скорости в атаке. Поменяли неплохо смотревшегося Соболева на Саркисова в надежде на то, что Торбинский или Зотов найдут его разрезающей передачей. К сожалению, через минуту он получил травму. Рассчитывать на спасение этого матча в меньшинстве было трудно. «Спартак» этим воспользовался.
«Спартаку» нужнее сейчас очки. Хочу поздравить «Спартак» с днём рождения. «Спартаку» нужны очки в борьбе за Лигу чемпионов. «Зенит» вряд ли упустит чемпионство. Желаю «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов, о чём сказал сейчас Олегу Георгиевичу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.