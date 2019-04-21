Дмитрий Аленичев: «Спартаку» очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от своей бывшей команды «Спартака» (0:2) рассказал о ходе игры и логике своих замен, в результате которых красноярцы полчаса играли в меньшинстве, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Фото: Мария Ленц / КП

– Закономерная победа фаворита. В первом тайме мы играли более-менее дисциплинированно, организованно. Понятно, что «Спартак» имел преимущество по владению, но без особых моментов у наших ворот, за исключением удара Адриано. К сожалению, пропустил перед перерывом контратаку.В перерыве умышленно сделал две замены. Вышли два игрока комбинационного плана, которые прошли спартаковскую школу. Был расчёт на то, что покажем более интересный комбинационный футбол. Так и начался второй тайм.У меня появилась мысль добавить скорости в атаке. Поменяли неплохо смотревшегося Соболева на Саркисова в надежде на то, что Торбинский или Зотов найдут его разрезающей передачей. К сожалению, через минуту он получил травму. Рассчитывать на спасение этого матча в меньшинстве было трудно. «Спартак» этим воспользовался.«Спартаку» нужнее сейчас очки. Хочу поздравить «Спартак» с днём рождения. «Спартаку» нужны очки в борьбе за Лигу чемпионов. «Зенит» вряд ли упустит чемпионство. Желаю «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов, о чём сказал сейчас Олегу Георгиевичу.