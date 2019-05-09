Гендиректор "Локомотива": искусственно увеличивать число воспитанников в составе не будем

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:17
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
19:43
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
18:45
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром"
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром"
18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (5)
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (5)
16:21
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
11:43
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
Гендиректор "Локомотива": искусственно увеличивать число воспитанников в составе не будем
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что российским клубам надо растить своих воспитанников, а не покупать иностранцев.
– "Локомотив" один из лидеров в стране, абсолютно точно, по количеству собственных игроков, которые выходят в основном составе, – сказал Кикнадзе. – Конечно, мы бы хотели, чтобы количество наших футболистов, задействованных в основном составе, росло год от года. Для этой цели мы поддерживаем и развиваем академию, занимаемся поисками молодых талантов по всей стране, привлекаем к работе лучших тренеров и лучшие методики. Вместе с тем, считаем, что спортсменам дорога должна открываться в профессиональном футболе в соответствии с их качествами. Поэтому в основной состав они должны попадать тогда, когда готовы конкурировать за место в составе и доказывать игрой свое право на то, чтобы появляться в красно-зеленой форме на поле.
– Реально ли, чтобы 11 собственных воспитанников вышли на поле?
– Это большой вопрос. Многие клубы это пробовали, не только российские. В том числе и "Барселона", когда Ла-Масия (одна из сильнейших футбольных академий мира, принадлежит "Барселоне" – прим. "СЭ") была в самом расцвете, ставила перед собой задачу одиннадцати воспитанников, но у нее это не получилось. И этот опыт мы тоже должны учитывать. Наша задача постоянно увеличивать количество собственных воспитанников в команде. Но я не думаю, что пойдем на то, чтобы делать это искусственно.
– В регионах есть условия, чтобы давать больше своих воспитанников?
– Вы меня сейчас спрашиваете за регионы или за "Локомотив"? За регионы не готов отвечать. Если говорить про наш клуб. Давайте посчитаем, кто у нас в основе: как минимум братья Миранчуки и Баринов, которых надо называть сразу, Лысов и Жемалетдинов в составе. Нет команд, которые одиннадцатью игроками выступали, тем более в национальном чемпионате, Кубке страны и в еврокубках. Нереально. Основа это не 11 игроков, а 15-16. Михаил и Рифат точно в это число попадают. На подходе у нас Тугарев, который тоже на поле появлялся. Есть целая когорта из пяти-шести игроков, регулярно привлекающаяся к сборам и мы всерьез рассматриваем их как усиление нашего состава в ближайшее время. С этой точки зрения, считаю, что мы достаточно благополучный клуб.
"Спорт-Экспресс"
– "Локомотив" один из лидеров в стране, абсолютно точно, по количеству собственных игроков, которые выходят в основном составе, – сказал Кикнадзе. – Конечно, мы бы хотели, чтобы количество наших футболистов, задействованных в основном составе, росло год от года. Для этой цели мы поддерживаем и развиваем академию, занимаемся поисками молодых талантов по всей стране, привлекаем к работе лучших тренеров и лучшие методики. Вместе с тем, считаем, что спортсменам дорога должна открываться в профессиональном футболе в соответствии с их качествами. Поэтому в основной состав они должны попадать тогда, когда готовы конкурировать за место в составе и доказывать игрой свое право на то, чтобы появляться в красно-зеленой форме на поле.
– Реально ли, чтобы 11 собственных воспитанников вышли на поле?
– Это большой вопрос. Многие клубы это пробовали, не только российские. В том числе и "Барселона", когда Ла-Масия (одна из сильнейших футбольных академий мира, принадлежит "Барселоне" – прим. "СЭ") была в самом расцвете, ставила перед собой задачу одиннадцати воспитанников, но у нее это не получилось. И этот опыт мы тоже должны учитывать. Наша задача постоянно увеличивать количество собственных воспитанников в команде. Но я не думаю, что пойдем на то, чтобы делать это искусственно.
– В регионах есть условия, чтобы давать больше своих воспитанников?
– Вы меня сейчас спрашиваете за регионы или за "Локомотив"? За регионы не готов отвечать. Если говорить про наш клуб. Давайте посчитаем, кто у нас в основе: как минимум братья Миранчуки и Баринов, которых надо называть сразу, Лысов и Жемалетдинов в составе. Нет команд, которые одиннадцатью игроками выступали, тем более в национальном чемпионате, Кубке страны и в еврокубках. Нереально. Основа это не 11 игроков, а 15-16. Михаил и Рифат точно в это число попадают. На подходе у нас Тугарев, который тоже на поле появлялся. Есть целая когорта из пяти-шести игроков, регулярно привлекающаяся к сборам и мы всерьез рассматриваем их как усиление нашего состава в ближайшее время. С этой точки зрения, считаю, что мы достаточно благополучный клуб.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.