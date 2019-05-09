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Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Гендиректор "Локомотива": искусственно увеличивать число воспитанников в составе не будем

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что российским клубам надо растить своих воспитанников, а не покупать иностранцев.

– "Локомотив" один из лидеров в стране, абсолютно точно, по количеству собственных игроков, которые выходят в основном составе, – сказал Кикнадзе. – Конечно, мы бы хотели, чтобы количество наших футболистов, задействованных в основном составе, росло год от года. Для этой цели мы поддерживаем и развиваем академию, занимаемся поисками молодых талантов по всей стране, привлекаем к работе лучших тренеров и лучшие методики. Вместе с тем, считаем, что спортсменам дорога должна открываться в профессиональном футболе в соответствии с их качествами. Поэтому в основной состав они должны попадать тогда, когда готовы конкурировать за место в составе и доказывать игрой свое право на то, чтобы появляться в красно-зеленой форме на поле.

– Реально ли, чтобы 11 собственных воспитанников вышли на поле?

– Это большой вопрос. Многие клубы это пробовали, не только российские. В том числе и "Барселона", когда Ла-Масия (одна из сильнейших футбольных академий мира, принадлежит "Барселоне" – прим. "СЭ") была в самом расцвете, ставила перед собой задачу одиннадцати воспитанников, но у нее это не получилось. И этот опыт мы тоже должны учитывать. Наша задача постоянно увеличивать количество собственных воспитанников в команде. Но я не думаю, что пойдем на то, чтобы делать это искусственно.

– В регионах есть условия, чтобы давать больше своих воспитанников?

– Вы меня сейчас спрашиваете за регионы или за "Локомотив"? За регионы не готов отвечать. Если говорить про наш клуб. Давайте посчитаем, кто у нас в основе: как минимум братья Миранчуки и Баринов, которых надо называть сразу, Лысов и Жемалетдинов в составе. Нет команд, которые одиннадцатью игроками выступали, тем более в национальном чемпионате, Кубке страны и в еврокубках. Нереально. Основа это не 11 игроков, а 15-16. Михаил и Рифат точно в это число попадают. На подходе у нас Тугарев, который тоже на поле появлялся. Есть целая когорта из пяти-шести игроков, регулярно привлекающаяся к сборам и мы всерьез рассматриваем их как усиление нашего состава в ближайшее время. С этой точки зрения, считаю, что мы достаточно благополучный клуб.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
Сегодня, 19:56
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