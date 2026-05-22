По информации источника, футболист продлит контракт с клубом на 4 года с зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. По текущему соглашению игрок получает 4 миллиона в месяц.
Лукас Фассон выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 34 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Текущее соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
Стали известны детали нового контракта Фассона с "Локомотивом" - источник
