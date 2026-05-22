Силкин: не знаю, кем надо быть, чтобы работать в "Динамо"

"Нормальный вклад Гусев внёс, совершил громкие победы. Мне понравился его хороший штаб. Видно было, что Шаронов и Гусев при делах.
Чтобы в "Динамо" работать, я не знаю, кем надо быть. Без понятия, как надо работать, чтобы тебя оставили в покое и не лезли", - сказал Силкин "Советскому спорту".
Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" с конца декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Сегодня, 22 мая, пресс-служба бело-голубых объявила об уходе российского специалиста с поста наставника клуба.