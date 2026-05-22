Экс-президент "Торпедо" отреагировал на гол в ворота "Урала"

Бывший президент "Торпедо" Денис Маслов высказался по поводу пропущенного гола "Урала" в первом стыковом матче с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Вот именно для таких моментов нужна система определения гола!
Конечно, эпизод максимально спорный. Лайнсмен не мог видеть, пересёк ли мяч линию ворот. Очень обидно, что такие голы не просматриваются", - сказал Маслов Metaratings.

"Урал" проиграл на своем поле в первом переходном матче за право играть в РПЛ махачкалинскому "Динамо". Игра проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счетом 0:1. Ворота "Урала" поразил нападающий Миро на пятой минуте встречи. Гол вызвал немало споров, так как по повторам с трансляции сложно понять, пересек ли мяч линию или нет.

