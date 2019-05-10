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Локомотив
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ЦСКА
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Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина" (4:0) рассказал о ситуации с полузащитником команды Игорем Денисовым.

– Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация.

– Получается, он порядка двух недель не появляется в расположении команды?

– Думаю, что уже больше.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кикнадзе Денисов Локомотив
Вчера, 22:43
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3
(3)
#3  karfagen  Dresden (Сегодня, 00:37)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Анри
играл бы очень неплохо.

да ладно тебе=)
он начинал средняковой медиапунтой, его двинули еще глубже и он стал просто хорошим опорником.
просто хорошие игроки не играют в топ-клубах.
они ротируются, а Гарик бы устроил там революцию едва выпав из состава


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#2  Анри   (Вчера, 23:35)
  • +1
  •  (3)

Гарик так всю карьеру просрал. С его то данными в европейском топ клубе играл бы очень неплохо.
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 22:54)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Все-таки у Денисова с головой не все в порядке.
Пока играл, был одним из лучших. Сейчас проиграл конкуренцию и снова начал с ума сходить.
Вроде игрок приличный, но кому он теперь нужен будет, он и токсичный сильно и денег ему много нужно, "Я" то непомерное.


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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