Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина" (4:0) рассказал о ситуации с полузащитником команды Игорем Денисовым.– Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация.– Думаю, что уже больше.