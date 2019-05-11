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ЦСКА
Арсенал Тула
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Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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"Крылья Советов" вырвали победу у "Ахмата" в первенстве молодежных команд

В матче 28-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Ахмат" проиграл дома "Крыльям Советов" со счетом 1:2.

Молодежное первенство

28 тур

"Ахмат" – "Крылья Советов" 1:2

Голы: Хизриев, 18, Голенков, 67, Вучичевич, 87

"Ахмат": Шепляков, Магамаев, Адамов, Альсултанов, Денилханов. Кармаев, Хубулов, Мосейчук, Хакиев, Хизриев, Осмоловский

"Крылья Советов": Овсянников, Тихонов, Нестеров, Трубин, Шамаев, Смирнов, Мухин, Строев, Голенков, Вучичевич, Новиков

Предупреждения:

Удаления: Хакиев, 84
Теги: Крылья Советов Ахмат
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