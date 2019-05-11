Россия РПЛ 2018/19
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12:35
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
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03:08
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
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Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (3)
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Вчера, 23:43
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Вчера, 23:14
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Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
"Крылья Советов" вырвали победу у "Ахмата" в первенстве молодежных команд
В матче 28-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Ахмат" проиграл дома "Крыльям Советов" со счетом 1:2.
Молодежное первенство
28 тур
"Ахмат" – "Крылья Советов" 1:2
Голы: Хизриев, 18, Голенков, 67, Вучичевич, 87
"Ахмат": Шепляков, Магамаев, Адамов, Альсултанов, Денилханов. Кармаев, Хубулов, Мосейчук, Хакиев, Хизриев, Осмоловский
"Крылья Советов": Овсянников, Тихонов, Нестеров, Трубин, Шамаев, Смирнов, Мухин, Строев, Голенков, Вучичевич, Новиков
Предупреждения:
Удаления: Хакиев, 84
Молодежное первенство
28 тур
"Ахмат" – "Крылья Советов" 1:2
Голы: Хизриев, 18, Голенков, 67, Вучичевич, 87
"Ахмат": Шепляков, Магамаев, Адамов, Альсултанов, Денилханов. Кармаев, Хубулов, Мосейчук, Хакиев, Хизриев, Осмоловский
"Крылья Советов": Овсянников, Тихонов, Нестеров, Трубин, Шамаев, Смирнов, Мухин, Строев, Голенков, Вучичевич, Новиков
Предупреждения:
Удаления: Хакиев, 84
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